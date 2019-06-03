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10:01, 3 июня 2019 951
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В аварии с фурой и двумя легковушками в Михайловском районе погиб ребенок. Подробности

В аварии с фурой и двумя легковушками в Михайловском районе погиб ребенок. Подробности

В аварии, которая произошла в ночь на 3 июня в Михайловском районе, погиб ребенок. Примерно в 3:10 на 198-м километре трассы Р22 «Каспий» столкнулись фура и две легковушки, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 38-летний водитель из Тульской области на грузовике Volvo с полуприцепом врезался в Kia Rio под управлением 35-летнего жителя Калмыкии, который остановился на дороге с «аварийкой».

После удара фура продолжила движение и столкнулась с Peugeot Partner, за рулем которого был 58-летний водитель из Пензенской области.

В результате от полученных травм погибли десятилетняя пассажирка Kia и водитель Peugeot.

Кроме того, пассажиры Peugeot в возрасте 54, 48 и двух лет получили травмы, их доставили в больницу.


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