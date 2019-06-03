В аварии с фурой и двумя легковушками в Михайловском районе погиб ребенок. Подробности

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В аварии, которая произошла в ночь на 3 июня в Михайловском районе, погиб ребенок. Примерно в 3:10 на 198-м километре трассы Р22 «Каспий» столкнулись фура и две легковушки, сообщила
По предварительной информации, 38-летний водитель из Тульской области на грузовике Volvo с полуприцепом
После удара фура продолжила движение и столкнулась с Peugeot Partner, за рулем которого был 58-летний водитель из Пензенской области.
В результате от полученных травм погибли десятилетняя пассажирка Kia и водитель Peugeot.
Кроме того, пассажиры Peugeot в возрасте 54, 48 и двух лет получили травмы, их доставили в больницу.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.