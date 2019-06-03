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Фото: Pixabay.com
У жителя Рыбновского района нашли пакет с марихуаной. Об этом
Полицейские узнали, что 31-летний житель села Ногино употребляет наркотики. Когда мужчина приехал в деревню Зеленинские дворики, у него нашли высушенные растения. Как показала экспертиза, это были 86 граммов марихуаны.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК. Ему грозит до трех лет тюрьмы.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.