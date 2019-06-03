Сасовский предприниматель не заплатил более 900 тысяч налога

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Сасовский предприниматель не заплатил более 900 тысяч рублей налога. Об этом
Бизнесмен занимается строительно-монтажными работами. По данным следствия, в сентябре 2018 года он выполнил по договору заказ на сумму более шести миллионов рублей. При этом предприниматель не сдал в установленный срок декларацию о доходах и не уплатил налог на добавленную стоимость.
На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 198 УК («Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица»).
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