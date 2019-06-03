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10:17, 3 июня 2019 64

Рязанский агроуниверситет стал победителем Всероссийской выставки образовательных организаций

Рязанский агроуниверситет стал победителем Всероссийской выставки образовательных организаций

Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал победителем Всероссийской выставки образовательных организаций, которая проходила с 10 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года в формате открытой публичной интернет-площадки.

Участниками выставки стали 19 446 образовательных учреждений со всех регионов России. В результате лучшим признали РГАТУ.

31 мая замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Дмитрий Донсков вручил ректору вуза Николаю Бышову диплом победителя и сертификат на «ценный подарок образовательного характера».


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