Рязанский агроуниверситет стал победителем Всероссийской выставки образовательных организаций

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Рязанский агротехнологический университет имени Костычева стал победителем Всероссийской выставки образовательных организаций, которая проходила с 10 октября 2018 года по 20 февраля 2019 года в формате открытой публичной интернет-площадки.
Участниками выставки стали 19 446 образовательных учреждений со всех регионов России. В результате лучшим признали РГАТУ.
31 мая замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Дмитрий Донсков вручил ректору вуза Николаю Бышову диплом победителя и сертификат на «ценный подарок образовательного характера».
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