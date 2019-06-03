Рязанец на самокате попал под машину в центре города. Видео

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Утром в понедельник, 3 июня, рязанец на самокате попал под машину. ДТП произошло на пересечении улиц Ленина и Вознесенской.
Как видно на записи, опубликованной в группе «
После столкновения рязанец упал, но смог самостоятельно подняться.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.