Рязанцы собрали деньги на экологическую экспертизу озера «Дикая утка»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Рязанцы собрали 150 тысяч рублей на экологическую экспертизу озера «Дикая утка». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщили в группе «
Как отметили в группе, в сборе денег «помогала вся страна».
Ранее экологи сообщили, что
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту.
Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции
Позже владельца участка с «Дикой уткой»
На защиту «Дикой утку»
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.