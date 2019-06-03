Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:34, 3 июня 2019 201
 0    0

Рязанцы собрали деньги на экологическую экспертизу озера «Дикая утка»

Рязанцы собрали деньги на экологическую экспертизу озера «Дикая утка»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Рязанцы собрали 150 тысяч рублей на экологическую экспертизу озера «Дикая утка». Об этом в понедельник, 3 июня, сообщили в группе «Рязань. Экология».

Как отметили в группе, в сборе денег «помогала вся страна».

Ранее экологи сообщили, что направят в ЮНЕСКО петицию о защите озера.

Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин пообещал изучить ситуацию. Однако озеро за Северным обходом продолжили засыпать землей. Корреспондент RZN.info посетил территорию водоема и увидел, что за час там разгрузили четыре самосвала с грунтом.

Губернатор Николай Любимов призвал прекратить уничтожение озера «Дикая утка», поручив полиции пресечь подвоз мусора.

Позже владельца участка с «Дикой уткой» обязали очистить озеро от грунта и мусора. Несмотря на это, грузовики продолжают приезжать на участок. Кроме того, озеро начали осушать. Незаконную траншею сначала засыпали активисты с лопатами, затем на место приехали работники дирекции благоустрйоства города. Они должны были засыпать траншею и выровнить участок к 31 мая.

На защиту «Дикой утку» встал шоумен Сергей Зверев.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным? 9

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 513
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 841
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
13:13, 1 июня 2019 16 246
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
12:46, 31 мая 2019 16 234
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
16:17, 21 мая 2019 13 790
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум