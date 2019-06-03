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8:59, 3 июня 2019 787
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Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе. Об этом написала «Российская газета».

Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России, 12 июня. В этом году он выпал на среду.

Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, сократят на один час, так как он является предпраздничным.

Таким образом, в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.


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