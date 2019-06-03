Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе

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Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе. Об этом написала «
Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России, 12 июня. В этом году он выпал на среду.
Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, сократят на один час, так как он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого года будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.