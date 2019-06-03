Под Владимиром перевернулся «БМВ», есть пострадавший

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Под Владимиром перевернулся BMW. Об этом написал
По предварительной информации, 2 мая в 07:50 на 14 километре автодороги «Муром — М-7 Волга» водитель автомобиля BMW-525, двигаясь в сторону села Борисоглеб, при повороте направо не справился с управлением и съехал на обочину, с последующим опрокидыванием и наездом на дерево.
В результате ДТП пассажира с переломом правой ключицы направили на амбулаторное лечение.
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Домами в 19, 25 и даже в 28 этажей горожан уже давно не удивишь, но насколько комфортно жить в таких башнях?