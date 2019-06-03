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Фото: Pixabay.com
Под Рязанью столкнулись фура и две легковушки, погибли два человека. Об этом написал сайт телеканала
Как сообщает издание, один из погибших был ребенком.
ДТП произошло на 198 километре трассы М-6 в Рязанской области.
В результате столкновения пострадали пять человек, они госпитализированы.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.