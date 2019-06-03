Под Липецком легковушка столкнулась с фурой, есть пострадавшие

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Под Липецком легковушка столкнулась с фурой. Об этом сообщил
В пятницу, 31 мая, в Становлянском районе около 7:00 на платном участке трассы «Дон» 38-летняя женщина, управляя Volvo, по предварительным данным, не учла скорость движения и дорожные условия, нарушила дистанцию до движущегося впереди большегруза Mercedes и столкнулась с ним.
В аварии пострадала сама водитель и трехлетний мальчик, ее пассажир. Обоих с травмами доставили в больницу.
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