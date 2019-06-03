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Под Калугой в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла в Жуковском районе на дороге Жуков — Протва. Мотоциклист без госзнаков на «Ямахе» врезался в «Опель», который выезжал с территории автозаправки.
Мотоциклист погиб на месте, пассажир получил травмы.
Официальной информации о причинах ДТП пока нет.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.