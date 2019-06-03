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С понедельника, 3 июня, автобусную остановку на площади Ленина временно перенесут. Об этом сообщила
На площади установят трибуны, которые задействуют для организации праздничных мероприятий, посвященных Дню России 12 июня.
Транспорт, следующий в сторону библиотеки имени Горького, будет останавливаться со стороны тротуара на участке улицы Соборной от светофора и до пересечения улицы Соборной с проезжей частью за памятником Ленину.
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.