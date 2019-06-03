О жизни в столице ВДВ, русском рэпе и танцах. Николай Любимов в спецпроекте RZN.info

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С сентября 2017 года регион возглавляет калужанин Николай Любимов. Что известно о жизни политика?
Губернатор ведет страницы в социальных сетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Одноклассниках». В них он регулярно публикует фото и видео с рабочих встреч, из командировок, комментирует особо острые темы.
Любимов отвечал на вопросы рязанцев на прямых линиях, для журналистов — на пресс-конференции, он стал инициатором цифровой трансформации региона, предложил провести Первый международный форум древних городов, представлял Рязанскую область в Израиле и Китае.
Почти за два года работы Любимов приобрел репутацию открытого и технологически продвинутого политика. Однако как губернатор проводит свободное время и из чего состоит его рабочий день — эти вопросы оставались за кадром.
Николай Викторович сделал исключение для RZN.info и впустил за кулисы жизни политика, а также рассказал о своей коллекции «винила» и отношении к русскому рэпу.
Об этом читайте в спецпроекте RZN.info «
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