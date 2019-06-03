На улице Почтовой появилась вывеска «Фотодома»

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
На улице Почтовой появился двухметровый указатель «Фотодома» в виде развевающейся пленки. На столбе установлены металлические копии старинных камер и современного «полароида».
Напомним, к 7 июня у Главпочтамта установят нулевой километр, а у здания филармонии появится металлический рояль.
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