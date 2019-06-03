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На расчистку Яченского водохранилища в Калужской области выделят десять миллионов рублей. Об этом написал сайт издательского дома «
В понедельник, 3 июня, на традиционном утреннем совещании правительства Калужской области обсуждали тему чистоты водоемов Калуги и области.
Как выяснилось, основные из них относятся к третьему классу загрязненности.
Деньги выделят к 2020 году.
«За счет субвенций федерального бюджета в этом году также разрабатывается проектная документация на расчистку русла реки Сечна в районе деревень Каравай и Камельгино в Дзержинском районе области», — сообщили изданию в пресс-службе региона.
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