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На Дне города Рассказово в Тамбовской области выступит Анна Семенович. Об этом написал интернет-портал «
Глава города Алексей Колмаков рассказал, что во время праздника на сцене выступят множество творческих коллективов и артистов. В их числе будет и пародийная группа «Экс-ББ».
Завершится праздник выступлением Анны Семенович, которое пройдет в формате спектакля.
Фото из Instagram Анны Семенович
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