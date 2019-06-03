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Мэрия намерена изъять аварийные дома на улице 8-го Марта. Соответствующее постановление от 24 мая опубликовали на сайте органа власти.
Согласно документу, участок общей площадью 384 квадратных метра и четыре квартиры в доме № 20 на улице 8-го Марта изымают для муниципальных нужд.
Здание признали аварийным в июле 2018 года.
В настоящее время часть дома находится в заброшенном состоянии, однако дверь в подъезд закрыта кодовым замком.
Напомним, в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе
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