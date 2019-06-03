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Количество пострадавших при взрыве на заводе в Дзержинске выросло до 116 человек. Среди них есть один ребенок, передает
В больницах находятся 17 человек, один из пациентов в тяжелом состоянии.
Напомним, в субботу, 1 июня, в цеху по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» в
Взрывы повредили стекла в более 450 зданиях, в том числе 32 школах и 55 детских садах.
Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов».
Напомним, 4 апреля, в цеху по производству взрывчатки этого же предприятия прогремел взрыв, который полностью разрушил одноэтажное кирпичное здание. Тогда никто не пострадал.
Фото Mash
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