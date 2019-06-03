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14:00, 3 июня 2019 170

К Международному дню защиты детей на Рязанском приборном заводе открыли выставку и провели праздник

К Международному дню защиты детей на Рязанском приборном заводе открыли выставку и провели праздник

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ») открыли выставку детского творчества «Радуга». Свои рисунки и поделки здесь представили почти 270 детей работников 34 подразделений предприятия.

Традиционно экспозицию оформили родители. Она состоит из стендов, подготовленных цехами и отделами. Детские работы объединены общей темой, но сотни рисунков и поделок выполнены в разных техниках — это акварель, живопись, графика, батик, вышивка, оригами, лепнина, бисероплетение, конструирование, поделки из природного материала и другое.

Главными гостями выставки стали сами авторы работ, для которых накануне Международного дня защиты детей организовали праздник с игровой программой и конкурсами.

«Как показывает практика, это одно из самых масштабных по количеству участников мероприятие, которое проводится на заводе, — отметил заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Житинкин. — Наверное, это происходит потому, что для наших заводчан очень важна преемственность поколений, они не только рассказывают детям о заводе, о своей профессии, но и приобщают их к корпоративной культуре с помощью непосредственного участия в выставке».

Каждый ребенок — участник выставки «Радуга» — получил именной диплом и сладкий приз. Работники завода смогут увидеть детские работы в течение нескольких дней.


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