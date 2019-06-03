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44 российских аэропорта получили новые имена. Об этом пишет интернет-портал правовой информации.
Аэропорты получили имена государственных деятелей, ученых, писателей, певцов, художников и представителей авиации. При этом все официальные названия и коды аэропортов остаются без изменений.
Столичный аэропорт Внуково будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево — поэта Александра Пушкина.
Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) получил имя Петра I, Калининграда (Храброво) — императрицы Елизаветы Петровны, Краснодара (Пашковский) — Екатерины II, Мурманска — Николая II, аэропорт Псков (Кресты) — княгини Ольги.
Полный список переименованных аэропортов можно увидеть по
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.