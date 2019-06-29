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В Рязанской области мужчина угрожал убить свою дочь топором. Об этом сообщил
В полицию обратилась 20-летняя жительница деревни Макарово, которая сообщила, что она находится у себя дома, в запертую дверь топором стучит ее пьяный отец и угрожает ее убить.
Полицейские задержали злоумышленника. Выяснилось, что когда 60-летний житель деревни поздно вечером вернулся домой, дверь была заперта. Он постучал. Дочь хозяина дома, которая была в жилище, спросила «Кто там?» и по ответу поняла, что ее отец вернулся домой пьяным. Тогда она сказала, что не пустит его внутрь.
Местный житель разгневался, взял топор и начал стучать им в дверь и выкрикивать угрозы убийством, если его не пустят в дом. Девушка испугалась и обратилась в полицию за помощью.
Ранее злоумышленника уже привлекали к уголовной ответственности за действия в пьяном виде, в том числе за причинение вреда здоровью.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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