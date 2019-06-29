RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Клепиковском районе задержали серийного вора. Об этом сообщил
Установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, сорвав дверную створку, проник в дом и похитил велосипед стоимостью более восьми тысяч рублей.
Он же, в апреле 2019 года, находясь на одной из улиц в Туме Клепиковского района, подойдя к зданию ангара, отогнул лист железа на стене и проник внутрь. Он похитил имущество на сумму около десяти тысяч рублей.
В мае 2019 года обвиняемый крал телефон, куда проник через незапертую входную дверь.
Суд приговорил мужчину к лишению свободы на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.