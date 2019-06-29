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9:28, 29 июня 2019 124
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В Клепиковском районе задержали серийного вора

В Клепиковском районе задержали серийного вора

В Клепиковском районе задержали серийного вора. Об этом сообщил сайт прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, сорвав дверную створку, проник в дом и похитил велосипед стоимостью более восьми тысяч рублей.

Он же, в апреле 2019 года, находясь на одной из улиц в Туме Клепиковского района, подойдя к зданию ангара, отогнул лист железа на стене и проник внутрь. Он похитил имущество на сумму около десяти тысяч рублей.

В мае 2019 года обвиняемый крал телефон, куда проник через незапертую входную дверь.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на три с половиной года с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.


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