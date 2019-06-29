Рязанка пожаловалась на «автомобильный ад» на Ласковском озере

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Рязанка пожаловалась на автопарковку, которую устроили отдыхающие около Ласковского озера. Соответствующий
По словам девушки, на берегу озера «творится автомобильный ад».
«Лес не виден за машинами, подлесок уничтожен колесами. Автомобилисты жарят шашлыки, паркуются на поляне, моют машины. А ведь это озеро по документам — памятник природы с водоохранной зоной в 300 метров», — написала она.
Автор отметила, что отправила в интернет-приемную Рязанского района заявление.
«Лес погибает в этом месте», — заключила рязанка.
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