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19:09, 29 июня 2019 510
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Рязанка пожаловалась на «автомобильный ад» на Ласковском озере 3

Рязанка пожаловалась на «автомобильный ад» на Ласковском озере

Рязанка пожаловалась на автопарковку, которую устроили отдыхающие около Ласковского озера. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

По словам девушки, на берегу озера «творится автомобильный ад».

«Лес не виден за машинами, подлесок уничтожен колесами. Автомобилисты жарят шашлыки, паркуются на поляне, моют машины. А ведь это озеро по документам — памятник природы с водоохранной зоной в 300 метров», — написала она.

Автор отметила, что отправила в интернет-приемную Рязанского района заявление.

«Лес погибает в этом месте», — заключила рязанка.


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