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8:34, 29 июня 2019 136
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Россия оказалась в первой четверке рейтинга стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия оказалась в первой четверке рейтинга стран с самым дешевым мобильным интернетом

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом. Об этом говорится в исследовании агентства Content Review, с которым ознакомился «Коммерсант».

Средняя стоимость одного гигабайта трафика в России в июне составила 38 рублей. Дешевле всего мобильный интернет стоит в Иране (пять рублей за гигабайт), Казахстане (29 рублей) и Египте (37 рублей). Самый дорогой трафик в Швейцарии (1117 рублей за гигабайт), США (746 рублей) и Японии (610 рублей).

Кроме того, Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом. Средняя цена такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц; в среднем в мире — 2792 рубля в месяц.


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