Рокотянская поздравила рязанских выпускников

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В пятницу, 28 июня, Юлия Рокотянская посетила выпускной вечер школы №60, котоо\рый прошел в актовом зале Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. Глава гордумы поздравила выпускников с вручением аттестатов.
«Мне вдвойне приятно стоять на этой сцене. Во-первых, я выпускница школы №60, а во-вторых, здесь я получала диплом о высшем образовании. Сегодня очень волнительно видеть учителей, которые в свое время давали знания мне, а теперь являются вашими наставниками, — обратилась к выпускникам Рокотянская. — С этого дня только от вас самих будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Но мне хочется, чтобы вы остались трудиться на благо родного города, а наша задача — обеспечить вас рабочими местами и достойной заработной платой».
Золотых медалистов отметили подарками, а директор школы № 60 Валерий Андреев вручил всем выпускникам аттестаты.
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