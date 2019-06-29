Путина попросили восстановить авиасообщение с Грузией

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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами. Письмо опубликовано на
В сообщении отметили, что «запрет перевозок — это тяжелые санкции, возлагаемые в первую очередь на народ».
Путина попросили «как можно скорее» возобновить авиасообщения между Россией и Грузией, «чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными».
Напомним, на прошлой неделе Путин
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