Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

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Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Он прилетел в в Братск поздно ночью после саммита «Большой двадцатки» в Японии, передает
Планируется совещание главы государства с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат о текущей обстановке и мерах помощи населению.
Напомним, в Иркутской области
В зону бедствия попал 31 населенный пункт.
По последней информации, в наводнении погибли три человека, еще около ста человек госпитализированы.
В регионе введен режим ЧС.
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