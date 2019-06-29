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21:54, 29 июня 2019 144
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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область. Он прилетел в в Братск поздно ночью после саммита «Большой двадцатки» в Японии, передает РИА Новости.

Планируется совещание главы государства с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат о текущей обстановке и мерах помощи населению.

Напомним, в Иркутской области подтопило 4000 домов. К паводку привели сильные дожди, из-за которых поднялись реки.

В зону бедствия попал 31 населенный пункт.

По последней информации, в наводнении погибли три человека, еще около ста человек госпитализированы.

В регионе введен режим ЧС.

Фото ГУ МЧС по Иркутской области


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