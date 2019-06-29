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Днем в субботу, 29 июня, около деревни Рябиновка в Клепиковском районе Рязанской области перевернулась фура. Фото с места происшествия опубликовано «ВКонтакте».
По словам очевидца, транспортное средство подняли. Из-за ДТП на месте возникла пробка.
Информации о пострадавших нет.
Фото Игоря Кирсанова
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