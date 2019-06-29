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14:07, 29 июня 2019 78
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Опубликован список самых продаваемых премиум-автомобилей в России

Опубликован список самых продаваемых премиум-автомобилей в России

За первые пять месяцев 2019 года россияне приобрели около 60 тысяч новых автомобилей премиум-брендов. Такую статистику опубликовало аналитическое агентстве «Автостат».

Возглавляет рейтинг самых продаваемых премиум-автомобилей кроссовер Lexus RX, чья стартовая цена начинается от трех миллионов рублей. За период с января по май продали 3 105 таких автомобилей.

На втором месте — Mercedes-Benz E-Klasse с показателем 2 891 реализованных автомобилей.

Всего на 28 проданных автомобилей отстает от него BMW 5-Series, который занимает третью строчку рейтинга. За 5 месяцев текущего года было продано 2 863 таких машины.


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