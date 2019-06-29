На улице Грибоедова открыли проезд по еще одному участку

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 28 июня, в Рязани частично открыли движение по улице Грибоедова. Об этом сообщил
Движение открыли от площади Свободы до проезда Щедрина.
На данный момент на участке отремонтировали теплотрассу, уложили выравнивающий слой асфальта.
Основной слой будут укладывать ночью.
На участке ввели ограничение скорости движения.
Ранее на улице Грибоедова
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