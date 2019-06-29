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15:13, 29 июня 2019 309
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На улице Грибоедова открыли проезд по еще одному участку

На улице Грибоедова открыли проезд по еще одному участку

Фото: Администрация Рязани

В пятницу, 28 июня, в Рязани частично открыли движение по улице Грибоедова. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Движение открыли от площади Свободы до проезда Щедрина.

На данный момент на участке отремонтировали теплотрассу, уложили выравнивающий слой асфальта.

Основной слой будут укладывать ночью.

На участке ввели ограничение скорости движения.

Ранее на улице Грибоедова открыли движение от сквера 26 Бакинских комиссаров до площади Свободы со стороны улицы Скоморошинской. Напомним, ремонт улицы снова продлили.


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