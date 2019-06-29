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На Михайловском шоссе водитель легковушки врезался в столб. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Как рассказал автор публикации, фото сделано рано утром 29 июня.
«Михайловкое шоссе, в сторону центра. 4 утра. Водитель жив, предположительно нетрезв», — написал он.
Как видно на фото, на месте аварии работали сотрудники скорой и ГИБДД.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших нет.
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