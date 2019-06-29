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18:34, 29 июня 2019 1 393
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Любимов опубликовал фото с выпускного дочери

Любимов опубликовал фото с выпускного дочери

Губернатор Николай Любимов опубликовал фото с выпускного дочери. Снимок он выложил на странице «ВКонтакте».

На снимке изображены Любимов, его дочь и супруга.

«На Рязанской земле родилась новая традиция — единый „Большой выпускной“. В дождь и непогоду, с улыбками молодости и предчувствием нового, доброго, светлого. Наши дорогие и любимые выпускники, начинается ваше время! В путь, во взрослую жизнь, теперь только вперед! А дождь в дорогу — всегда к удаче», — написал губернатор.

Напомним, главным хедлайнером вечера стал рэпер Feduk. Музыкант исполнил свои популярные хиты: «Хлопья летят наверх», «Моряк», «Розовое вино», а также песню на стихотворение Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».

RZN.info сделал подборку фото выпускников из Instagram.


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