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Губернатор Николай Любимов опубликовал фото с выпускного дочери. Снимок он выложил на
На снимке изображены Любимов, его дочь и супруга.
«На Рязанской земле родилась новая традиция — единый „Большой выпускной“. В дождь и непогоду, с улыбками молодости и предчувствием нового, доброго, светлого. Наши дорогие и любимые выпускники, начинается ваше время! В путь, во взрослую жизнь, теперь только вперед! А дождь в дорогу — всегда к удаче», — написал губернатор.
Напомним, главным хедлайнером вечера
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