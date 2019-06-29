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15:42, 29 июня 2019 264

Кировские энергетики одержали победу в 11-й летней спартакиаде «Россети Центр и Приволжье»

Кировские энергетики одержали победу в 11-й летней спартакиаде «Россети Центр и Приволжье»

В пятницу, 28 июня, закрылась 11-ая летняя спартакиада «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье». Два дня больше 500 спортсменов боролись за звание сильнейших.

Было разыграно семь комплектов наград: в волейболе, мини-футболе, шахматам, настольном теннисе, легкой атлетике, плавании, а также общекомандном зачете.

Общекомандное первенство 2019 года завоевала команда «Кировэнерго». Кубок за второе место увезли с собой коллеги из «Удмуртэнерго». Бронзовыми призерами спортивных игр стали представители «Белгородэнерго».

В общекомандном зачете по легкой атлетике первую ступень пьедестала заняли спортсмены «Удмуртэнерго». Второе место — у команды «Кировэнерго», третье — у «Рязаньэнерго».

В общекомандном зачете по плаванию пальму первенства завоевали пловцы «Белгородэнерго», серебро взяли «Нижновэнерго», а бронзу — тульские энергетики.

Победительницей соревнований по шахматам среди женщин стала представитель команды «Удмуртэнерго», второе место заняла энергетик из «Ярэнерго», на третьем — «Кировэнерго». Среди мужчин места распределились — на первом месте «Удмуртэнерго», на втором — «Нижновэнерго», на третьем — «Ярэнерго».

В мини-футболе на высшей ступени пьедестала почета разместилась команда «Рязаньэнерго». За ними энергетики кировского филиала компании, третье место у «Ярэнерго».

В волейболе победила команда «Удмуртэнерго», которая вырвала победу у коллег из «Смоленскэнерго». Замкнула тройку лидеров по волейболу команда «Кировэнерго».

Состязания по настольному теннису в парном разряде закончились победой представителей «Удмуртии». На втором месте спортсмены «Белгородэнерго», на третьем — представители «Калугаэнерго».

С приветственными словами к победителям и участникам обратился и.о. первого заместителя генерального директора — директора по развитию «Россети Центр и Россети Центр и Приволжье» Виталий Акуличев. Он поздравил участников с хорошими результатами и пожелал им дальнейших успехов и новых рекордов. В торжественной церемонии награждения победителей также поучаствовал председатель первичной профсоюзной организации «Россети Центр» Виктор Аблезгов.


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