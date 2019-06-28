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12:12, 28 июня 2019 166
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Во владимирских больницах детей войны начнут принимать без очереди

Во владимирских больницах детей войны начнут принимать без очереди

Во владимирских больницах детей войны начнут принимать без очереди. Об этом сообщил сайт администрации области.

Соответствующее постановление губернатор Владимир Сипягин подписал в четверг, 27 июня. Согласно документу, право на внеочередное оказание медпомощи получают те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.


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