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Во владимирских больницах детей войны начнут принимать без очереди. Об этом
Соответствующее постановление губернатор Владимир Сипягин подписал в четверг, 27 июня. Согласно документу, право на внеочередное оказание медпомощи получают те, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года.
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