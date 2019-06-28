RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Владимирец украл из летней веранды зонт, чтобы поставить в своем дворе. Об этом
Ущерб владельцу кафе составил около 20 тысяч рублей. Зонт нашли при помощи кинолога с собакой в одном из частных дворов.
«Решив, что такой инвентарь необходим на участке, злоумышленник похитил его," - рассказали в пресс-службе.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ЦПКиО лось плавает в пруду, на место выехали спасатели. Видео
|
cледующая новость →В пятницу ГИБДД проверит рязанских мотоциклистов
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.