В восьми рязанских магазинах продавали алкоголь в День молодежи

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В День молодежи, 27 июня, алкоголь незаконно продавали в восьми рязанских магазинах. Об этом сообщила
Нарушения также обнаружили в торговых точках в Рыбновском, Ряжском и Скопинском районах.
В отношении предпринимателей составили административные протоколы, им грозит крупный штраф.
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Многие слышали про вычет при покупке квартиры, но как его получить?