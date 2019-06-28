В Тамбовской области начали строить Дом культуры почти за 36 миллионов

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Фото: Pixabay.com
В селе Гавриловка 2-ая Тамбовской области начали строить Дом культуры. На него из федерального и регионального бюджетов выделили 35,8 миллионов рублей,
Строители уже выполнили нулевой цикл работ, выложили цоколь. Сейчас они выкладывают стены.
«Работы идут в соответствии с графиком», — отметили в администрации.
Дом культуры должны открыть до конца года. Планируется, что он сможет вместить 300 человек.
Всего в рамках нацпроекта к концу 2024 года в области построят и реконструируют десять культурно-досуговых учреждений.
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