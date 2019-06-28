В Тамбове установили контейнеры для раздельного сбора пластика

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Фото: Pixabay.com
В Тамбове установили контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом
В пятницу, 28 июня, на улицах в тестовом режиме установили около сотни контейнеров для сбора пластиковой тары. В ближайшее время их число вырастет до 300.
Через месяц региональный оператор по обращению с ТКО («Тамбовская сетевая компания») подсчитает затраты на транспортировку мусора и объемы собираемого пластика, назовет места эффективного сбора и определит, нужны ли дополнительные контейнеры. .
«В перспективе на территории региона должны появиться отдельные контейнеры для стекла и бумаги», — пояснили в администрации региона.
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