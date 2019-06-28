В субботу в Рязанской области похолодает до +13 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 29 июня, в Рязанской области похолодает до +13 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная погода с прояснениями. Дождь, местами гроза.
Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +11, +16.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.