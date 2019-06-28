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В шести домах в Рыбном без предупреждения перекрыли газ. Об этом сообщил сайт ГТРК «
«Приехали без предупреждения, без какой-либо информации. И перекрыли газ в домах людей», — рассказывает Оксана Миронова, жительница дома 50 по улице Советской.
К вечеру того же дня в некоторых квартирах газ дали. Однако большинство жильцов, а это около 70 человек, вторые сутки готовят еду на электроплитке.
По информации телеканала, собственникам поставили условия — чтобы вернуть газ в квартиры, нужно провести реконструкцию дома.
Позже на официальном
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.