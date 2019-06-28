В Рыбном прошло заседание совета законодателей ЦФО

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В Рыбновском районе прошло заседание совета законодателей ЦФО. Оно состоялось в пятницу, 28 июня, в рамках визита полномочного президента в ЦФО Игоря Щеголева. На заседании рассмотрели вопрос о реализации нацпроекта «Демография», о создании благоприятных условий для устойчивого развития туризма и совершенствования законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Щеголев отметил, что нацпроект «Демография» является одним из ключевых. «От его результатов во многом зависит успех остальных наших проектов, — подчеркнул Щеголев. — С девяностого года численность 16 регионов нашего округа за исключением Москвы и области снизилась почти на 15 процентов». На заседании присутствовали представители 12 субъектов ЦФО. Их поприветствовал губернатор Николай Любимов.
«На сегодня совет законодателей ЦФО является авторитетной экспертной площадкой для обсуждения важнейших проблем, волнующих жителей разных регионов, а также конструктивного диалога и обмена опытом законотворчества», — сказал Любимов. «Сегодняшнее совещание посвящено крайне важным для наших регионов вопросам. И я уверен, что оно пройдет конструктивно и содержательно» — добавил губернатор. С докладом о демографической политике Рязанской области выступил председатель облдумы Аркадий Фомин. Он рассказал, что в регионе реализуются пять проектов. Более 36 тысяч семей с детьми пользуются мерами социальной поддержки. Спикер парламента также рассказал о законодательных инициативах, направленных на поддержку многодетных семей и заботу о старшем поколении. «С 2018 года Рязанская область, как и Тульская, стала одним из шести пилотных регионов, в которых действуют проекты по созданию и внедрению комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами», — отметил Фомин.
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