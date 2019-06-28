В рязанском правительстве прокомментировали нарушения чиновниками антикоррупционного законодательства

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В рязанском правительстве прокомментировали обвинения в коррупции 20 высокопоставленных чиновников.
В пресс-службе губернатора подтвердили, что в правительство направлено представление по устранению несоответствий действующего регионального законодательства с федеральными требованиями.
«В части выплаты министрам регионального правительства доплат за особые условия гражданской службы. О сознательных нарушениях здесь речь не идет. Должностные лица пользовались той нормативной базой, которая действовала в регионе», — пояснили в правительстве.
Также установлен конфликт интересов у некоторых должностных лиц, сегодня они в правительстве области уже не работают.
«Что касается деклараций, то прокуратура сочла недостаточно четкой ответственность государственной исполнительной власти в отношении депутатов различных органов власти. Для того, чтобы обеспечить возможность такого контроля, разработан проект закона Рязанской области о внесении изменений в порядок предоставления деклараций. Заниматься этой работой будет главное управления контроля и противодействия коррупции Рязанской области», — добавили в пресс-службе губернатора.
Напомним, ранее 20 высокопоставленных чиновников Рязанской области
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