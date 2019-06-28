В пятницу владимирские автоинспекторы проверят водителей на трезвость

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 28 июня, владимирские автоинспекторы проверят водителей на трезвость. Об этом
В Госавтоинспекции напомнили водителям о запрете на «пьяную езду». О случаях нарушения правил владимирцев просят сообщать по телефону: (4922) 54-16-65.
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