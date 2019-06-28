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В пятницу и выходные рязанских водителей проверят на алкоголь и нарушения ПДД, сообщила
ГИБДД попросила рязанцев сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
О нарушениях можно рассказать по телефону 29-74-54, 29-74-64, 27-50-70 или 02, а также разместить материалы на официальном
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