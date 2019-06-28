В Липецке врезавшейся в ограждение «Калине» «разворотило» капот

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В Липецке Lada Kalina врезалась в дорожное ограждение,
Авария произошла в четверг, 28 июня, около 23:00 на трассе Орел — Тамбов. За рулем машины был 22-летний мужчина.
Водителя госпитализировали.
Фото регионального УМВД
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