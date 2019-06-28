С июля в Липецке изменят два дачных маршрута

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Липецке с понедельника, 1 июля, изменят два дачных маршрута. Об этом
На маршруте №43 будут чередовать заезды на территорию СНТ «Цементник» по схеме: «Автостанция «Сокол» — Металлург 4 — Цементник — автостанция «Сокол» и «Автостанция «Сокол» — Цементник — Металлург 4 — автостанция «Сокол».
У автобусов №48 добавят остановки «7 микрорайон» и «переулок Попова». Там будут высаживать пассажиров только при движении в сторону площади Победы.
В администрации уточнили, что изменения внесли по просьбам горожан.
Время отправления автобусов № 43 от конечных остановок с 1 июля разместят на сайтах
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа реализацию нацпроектов в Рязанской области направят 67 миллиардов
|
cледующая новость →Рязанка Наталья Потемкина стала призером Всероссийской олимпиады школьников «Россети»
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.