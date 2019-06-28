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8:52, 28 июня 2019 427
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В Касимовском районе нашли умирающих в битуме собак — соцсети

В Касимовском районе нашли умирающих в битуме собак — соцсети

В Касимовском районе у дороги в сторону деревни Земское нашли заброшенный склад нефтепродуктов, сообщили в группе «Типичный Касимов».

По словам местных жителей, это место они нашли по лаю собак, «умирающих в жиже битума».

«Щенков вытащили. Вызвали МЧС. Необходимо срочно убрать территорию от битума, так как в этих лужах в следующий раз может утонуть человек», — отметили очевидцы.

Официальных комментариев о произошедшем нет.


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