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В Касимовском районе у дороги в сторону деревни Земское нашли заброшенный склад нефтепродуктов, сообщили в
По словам местных жителей, это место они нашли по лаю собак, «умирающих в жиже битума».
«Щенков вытащили. Вызвали МЧС. Необходимо срочно убрать территорию от битума, так как в этих лужах в следующий раз может утонуть человек», — отметили очевидцы.
Официальных комментариев о произошедшем нет.
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