В июне рязанские врачи шесть раз оперировали детей с оскольчатыми переломами

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В июне рязанские врачи ОДКБ имени Дмитриевой шесть раз оперировали детей с оскольчатыми переломами, сообщил региональный
Пострадавших доставляли в больницу после аварий на мотоциклах, скутерах и другой технике, управлять которой разрешено с восемнадцати лет.
«Ведение таких больных в послеоперационном периоде сопряжено с высоким риском осложнений и требует тщательной совместной работы пациента и врача для возвращения к здоровой жизни, нередко после оперативного лечения требуется длительное время для реабилитации», — отметила главврач Инна Лебедева.
По словам медиков, именно легкомысленное отношение родителей к безопасности детей приводит к таким последствиям.
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