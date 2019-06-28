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В аварии на дороге Тамбов-Шацк пострадали два человека. Об этом
Авария произошла в четверг, 27 июня, примерно в 17:10 на 92 километре дороги Тамбов-Шацк в Моршанском районе. «ВАЗ-211440» врезался в ехавший впереди «Lada-210740». За рулем первой машины был мужчина 1975 года рождения.
Травмы получили водитель второй машины — мужчина 1964 года рождения — и 62-летняя пассажирка первой машины. Их госпитализировали.
Фото регионального УМВД
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