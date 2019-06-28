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В 2018 году 43 рязанских подростка вступили брак. Данные в четверг, 27 июня, опубликовал Рязаньстат.
Свадьбу сыграли пять несовершеннолетних женихов и 38 невест. Это на девять подростков больше, чем в 2017 году.
Среди молодежи в возрасте от 18 до 34 лет брак заключили 4 780 мужчин и 5 164 женщины.
Самым популярным возрастом для вступления в первый брак оказался 20-29 лет.
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